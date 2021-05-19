На Первомайском проспекте в Рязани сбили мотоциклиста
В среду, 19 мая, на Первомайском проспекте 32-летний рязанец на «ВАЗ 2115» при повороте налево не пропустил мотоцикл под управлением 20-летнего жителя Рыбного. Мотоциклист получил травмы, ему оказали медпомощь. Автоинспекторы установили, что он ехал без прав на незарегистрированном мотоцикле.
На Первомайском проспекте в Рязани сбили мотоциклиста. Об этом РЗН. инфо сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
В среду, 19 мая, на Первомайском проспекте 32-летний рязанец на «ВАЗ 2115» при повороте налево не пропустил мотоцикл под управлением 20-летнего жителя Рыбного.
Мотоциклист получил травмы, ему оказали медпомощь. Автоинспекторы установили, что он ехал без прав на незарегистрированном мотоцикле.