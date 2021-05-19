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«Новые люди» высадили в Рязанской области лес
Акцию «Посади лес» провели совместно с движением «ЭКА» в Касимовском районе. Там за 3,5 часа команда активистов из Рязани, Рязанской области, Скопина и Касимова высадила 10 000 деревьев. Организаторы акции сообщили, что хотят улучшить экологию не только в Касимовском районе, но и во всей области.

Благодаря партии «Новые люди» в Рязанской области появился новый лес. Активисты из Рязани, Рязанской области, Скопина и Касимова высадили 10 000 деревьев. Акцию «Посади лес» провели совместно с движением «ЭКА» в Касимовском районе. Там за 3,5 часа команда активистов из Рязани, Рязанской области, Скопина и Касимова высадила 10 000 деревьев.

Организаторы акции сообщили, что хотят улучшить экологию не только в Касимовском районе, но и во всей области.

«Мы сейчас видим, как безответственно чиновники относятся к окружающей среде. Необходимо создать органы экологического надзора на всех уровнях власти, это есть в программе нашей партии», — рассказала участница акции Анастасия Кудряшова.

«Новые люди» считают, что необходимо заниматься восстановлением леса, поскольку древесина может быть крупной отраслью экономики страны. Активисты отмечают, что Россия сейчас продает лес бревнами или разрешает сжигать гектары «черным лесорубам». Кроме того, леса горят из-за халатности туристов, о чем рязанцы знают не понаслышке.