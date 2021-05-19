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Рязанцы сняли на видео нашествие майских жуков
Рязанцы сняли на видео нашествие майских жуков. Ролик в среду, 19 мая, опубликовали в соцсетях. «Предлагаю назвать фильм „Май атакует. Нашествие жуков 2021“», — пошутил автор видео. В комментариях рязанцы отметили, что за городом майских жуков в разы больше, чем в городе и прикрепили соответствующее фото.

Рязанцы сняли на видео нашествие майских жуков. Ролик в среду, 19 мая, опубликовали в соцсетях.

«Предлагаю назвать фильм „Май атакует. Нашествие жуков 2021“», — пошутил автор видео. В комментариях рязанцы отметили, что за городом майских жуков в разы больше, чем в городе и прикрепили соответствующее фото.

Ранее, ученые объяснили нашествие майских жуков в Рязанской области.