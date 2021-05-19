На рязанку завели уголовное дело за незаконную продажу алкоголя

В микрорайоне Московский женщина продавала спиртосодержащую продукцию из жилого дома.

На рязанку завели уголовное дело за незаконную продажу алкоголя. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В микрорайоне Московский женщина продавала спиртосодержащую продукцию из жилого дома. Ранее рязанку привлекали за это нарушение к административной ответственности.

За возобновление торговли в отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по статье 171.4 УК РФ. Ей грозит штраф до 80 тысяч рублей или исправительные работы сроком на один год.