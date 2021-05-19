Певица Манижа прошла в финал Евровидения

Полуфинал конкурса прошел во вторник, 18 мая. На этом этапе за выход в финал боролись исполнители из 16 стран.

Певица Манижа Сангин (Manizha) прошла в финал международного конкурса Евровидения.

Полуфинал конкурса прошел во вторник, 18 мая. На этом этапе за выход в финал боролись исполнители из 16 стран.

Конкурс проходит в Роттердаме с 18 по 22 мая. Многих зрителей растрогало выступление Манижи и довело до слез. Об этом они признались в комментариях к видео представительницы России на YouTube.

Напомним, участники Евровидения высоко оценили песню от России.