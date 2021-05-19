«Лента» купит сеть супермаркетов «Билла»
Сумма сделки — 215 млн евро. При ее осуществлении «Лента» станет второй по числу супермаркетов сетью в Москве.
Компания «Лента» купит сеть супермаркетов «Билла Россия» (Billa Russia GmbH, принадлежит немецкой REWE Group). Информация об этом
Сумма сделки — 215 млн евро. При ее осуществлении «Лента» станет второй по числу супермаркетов сетью в Москве. «Билла Россия» прекратит существовать, все супермаркеты интегрируют в сеть «Ленты».
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