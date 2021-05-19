Рязанцев предупредили о грозе

По данным филиала Федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» в ближайший час на территории Рязанской области местами ожидается усиление южного ветра порывами 12-17 м/с, местами гроза, кратковременный дождь, в отдельных районах град. Явления сохранятся до конца суток 19 мая и ночью 20 мая.