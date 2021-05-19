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Эсеры внесут в Госдуму закон о безусловном базовом доходе россиян
Депутаты Госдумы от «СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ — ЗА ПРАВДУ» до конца весенней сессии планируют внести в нижнюю палату парламента законопроект о выплате безусловного базового дохода малоимущим. В перспективе такие выплаты должны получать все россияне вне зависимости от уровня заработка.

Депутаты Госдумы от «СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ — ЗА ПРАВДУ» до конца весенней сессии планируют внести в нижнюю палату парламента законопроект о выплате безусловного базового дохода малоимущим. В перспективе такие выплаты должны получать все россияне вне зависимости от уровня заработка.

Речь идет о сумме, которая по замыслу парламентариев будет выплачиваться каждому человеку независимо от рода его деятельности и социального статуса. По словам лидера «СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ — ЗА ПРАВДУ» Сергея Миронова, в первую очередь такую помощь должны получать нуждающиеся люди.

«Мы хотим, чтобы все граждане имели такое право, но начнем с малоимущих», — говорит Сергей Миронов.

Инициатива находится на этапе разработки. Как отмечают эсеры, реализация законопроекта не потребует дополнительных затрат, покрываемых за счет бюджета.

Депутаты не планируют вводить новый налог для обеспечения такой субсидии. По словам Сергея Миронова, для этого достаточно перераспределить поступления от продажи углеводородного сырья.

Напомним, согласно данным Росстата, почти 18 млн человек по-прежнему получают сумму меньше прожиточного минимума. При этом, как утверждают сотрудники Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, основные расходы населения приходятся на обязательные платежи и продукты питания. Ни на что другое у россиян попросту не остается средств.

Эсеры убеждены, что их инициатива об установке гарантированных выплат позволит значительно сократить число людей, живущих за чертой бедности.