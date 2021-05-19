Появились новые подробности смертельного ДТП в Скопине
В 12:35 в Скопине у дома №257 по улице Карла Маркса 38-летний житель Скопинского района на «КамАЗе"наехал на опрокинувшегося на проезжую часть 79-летнего велосипедиста.
Появились новые подробности смертельного ДТП с велосипедистом в Скопине. Информацию опубликовала пресс-служба регионального управления МВД.
В 12:35 в Скопине у дома №257 по улице Карла Маркса 38-летний житель Скопинского района на «КамАЗе"наехал на опрокинувшегося на проезжую часть 79-летнего велосипедиста.
Последний скончался на месте ДТП. Проводится проверка.
Ранее появилось видео с места аварии.