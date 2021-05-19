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Вильфанд заявил об аномальной погоде в регионах России
Ранее синоптик объяснил, что «волна тепла» может идти, когда средняя температура за сутки долгое время превышает норму.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в некоторых регионов России до конца недели продержится аномальная температура. Об этом передает РИА Новости.

Ранее специалист объяснял, что «волна тепла» может идти, когда средняя температура за сутки долгое время превышает норму.

Вильфанд добавил, что температурные аномалии достигают 10-12 градусов. Так, на Урале и юге Западной Сибири показатели достигают больше 30 градусов. Рекорды температур побиты в Уфе, Самаре, Оренбурге, Ульяновске, Ижевске, Саранске, Чебоксарах, Казани, Пензе и других городах.

Вильфанд отметил, что в ЦФО жаркую погоду нельзя считать «волной тепла», так как средние суточные значение температур превышали нормы только два дня.