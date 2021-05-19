Вильфанд заявил об аномальной погоде в регионах России

Ранее синоптик объяснил, что «волна тепла» может идти, когда средняя температура за сутки долгое время превышает норму.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в некоторых регионов России до конца недели продержится аномальная температура. Об этом передает РИА Новости .

Ранее специалист объяснял, что «волна тепла» может идти, когда средняя температура за сутки долгое время превышает норму.

Вильфанд добавил, что температурные аномалии достигают 10-12 градусов. Так, на Урале и юге Западной Сибири показатели достигают больше 30 градусов. Рекорды температур побиты в Уфе, Самаре, Оренбурге, Ульяновске, Ижевске, Саранске, Чебоксарах, Казани, Пензе и других городах.

Вильфанд отметил, что в ЦФО жаркую погоду нельзя считать «волной тепла», так как средние суточные значение температур превышали нормы только два дня.