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Жительницу Пронска повторно осудили за сбыт и хранение «синтетики»
50-летняя женщина продала 0,43 грамма N-метилэфедрона местному жителю, употребляющему наркотики. Под подушкой силовики нашли шприц с наркотиком, в серванте — сверток с порошкообразным веществом — N-метилэфедроном, а также упаковочные материалы для фасовки запрещенных веществ

Жительницу Пронска повторно осудили за сбыт и хранение синтетических наркотиков. Как сообщает пресс-служба рязанской полиции, 50-летняя женщина продала 0,43 грамма N-метилэфедрона местному жителю, употребляющему наркотики.

После этого сотрудники полиции и УФСБ обыскали дом подозреваемой. Под подушкой дивана они нашли шприц с наркотиком, в серванте — сверток с порошкообразным веществом — N-метилэфедроном, а также упаковочные материалы для фасовки запрещенных веществ. В совокупности изъяли 1,28 г наркотика.

Ранее женщину уже судили за сбыт и распространение наркотиков.

В этот раз пронский райсуд назначил ей наказание в виде лишения свободы на срок 4 года и 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима.