За сутки еще два рязанца умерли от коронавируса

Об этом во вторник, 18 мая, сообщили в федеральном оперштабе.

За сутки еще два рязанца умерли от коронавируса. Об этом во вторник, 18 мая, сообщили в федеральном оперштабе.

За сутки в Рязанской области выявлено 45 новых случаев заражений. Всего с начала пандемии зарегистрировано 28 613 случаев. За сутки вылечились 53 рязанца, всего выздоровели 27 093 человека. Всего от коронавируса в регионе умер 491 человек.

В России за сутки зарегистрировали 8 183 случая заражения. Всего с начала пандемии заболели 4 957 756 человек. За сутки выздоровели 8 972 человека, всего — 4 572 226. Скончались 364 человека, всего — 116 575.