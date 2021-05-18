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Видео: в Московском районе произошел крупный пожар на стройплощадке
Сообщение о возгорании поступило в 23:07. Пожарные прибыли на место в 23:12, здание горело полностью. На тушение выехали 28 человек и 10 единиц техники.

Вечером в понедельник, 17 мая, на улице Мервинской в Рязани загорелось здание на территории стройплощадки. Об этом РЗН. инфо сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в 23:07. Пожарные прибыли на место в 23:12, здание горело полностью. На тушение выехали 28 человек и 10 единиц техники.

Пожар локализовали на площади 500 м.кв. В 0:30 открытое горение ликвидировали, в 2:47 полностью ликвидировали пожар. Никто не пострадал.