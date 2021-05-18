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В среду в Рязанской области ожидается дождь и гроза
Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.

В среду, 19 мая, в Рязанской области ожидается дождь и гроза. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.

Ночью на территории Рязанской области будет преимущественно без осадков, днем — переменная облачность, местами кратковременный дождь и гроза. Ветер юго-восточный, 6-11 метров в секунду, днем местами порывы до 12-17 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью +13…+18 градусов, днем +26…+31 градусов.

РЗН.инфо подготовил обзор всей пляжей в городе и окрестностях, пути проезда к каждому из них и условиях купания. Подробности читайте в разделе «Публикации».