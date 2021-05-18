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В Шлаковом пьяный рязанец украл велосипед из подъезда и пропил его
Личность вора установили благодаря записям с камер видеонаблюдения. Мужчине грозит до пяти лет тюрьмы.

В Шлаковом пьяный рязанец украл велосипед из подъезда и пропил его. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратилась 32-летняя рязанка и рассказала, что у нее из подъезда на улице Разина пропал велосипед. Транспортное средство было оставлено на парковочном тросике.

Просмотрев записи с камер наружного видеонаблюдения, оперативники установили личность вора. Им оказался ранее неоднократно судимый за кражи 40-летний житель Рыбновского района.

В Рязани мужчина распивал алкоголь в гостях у приятеля. Когда деньги закончились, злоумышленник прошелся по ближайшим домам и нашел велосипед. Он перекусил парковочный тросик и уехал на велосипеде с места преступления. Затем транспортное средство мужчина продал случайному знакомому.

Против рецидивиста возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.