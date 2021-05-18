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В Рязани пропала 83-летняя пенсионерка
Приметы: рост 158 см, нормального телосложения, волосы светло-русые с проседью, глаза серые. Была одета в темно-синюю футболку с рисунком «огурцы», синие спортивные брюки, белые кроссовки. С собой пенсионерка взяла темно-синюю хозяйственную сумку.

В Рязани разыскивают 83-летнюю пенсинерку Раису Степановну Джумаеву (Канаеву).

Поисковый отряд «Лиза Алерт» просит откликнуться всех неравнодушных. Сообщается, что Раиса Джумаева ушла из дома в неизвестном направлении 18 мая.

Приметы: рост 158 см, нормального телосложения, волосы светло-русые с проседью, глаза серые.

Была одета в темно-синюю футболку с рисунком «огурцы», синие спортивные брюки, белые кроссовки. С собой пенсионерка взяла темно-синюю хозяйственную сумку.

Отдельно отмечается, что женщина нуждается в медицинской помощи.

Всех, кто видел Раису Джумаеву, просят сообщить по телефонам 8 (800)700-54-52 или 112