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В Рязани оштрафовали директора коммерческой организации за невыплату зарплаты
Как сообщает региональное управление СК, с 1 ноября 2019 года по 11 июля 2020 года директор коммерческой организации, занимающийся проектированием и архитектурой, задолжал сотрудникам более 8,4 млн рублей. В штате компании на тот момент находились 65 работников

В Рязани оштрафовали директора коммерческой организации за невыплату зарплаты.

Как сообщает региональное управление СК, с 1 ноября 2019 года по 11 июля 2020 года директор коммерческой организации, занимающийся проектированием и архитектурой, задолжал сотрудникам более 8,4 млн рублей. В штате компании на тот момент находились 65 работников.

Как отмечают следователи, у руководителя были ресурсы и возможности, чтобы погасить долг, однако он полностью не выплачивал зарплату.

Во время следствия подозреваемый признал вину и полностью погасил задолженность по заработной плате.

Судья прекратил уголовное дело и обязал подозреваемого оплатить 30 тысяч рублей штрафа.