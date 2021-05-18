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В Рязани над Борковским карьером подняли флаг СССР
Это было не Знамя Победы, так как на том наносится надпись, обозначающая, что стяг принадлежит 150-й стрелковой ордена Кутузова Идрицкой дивизии.

Во вторник, 18 мая, проезжающие по Северной окружной дороге рязанцы наблюдали поднятый над 2-м Борковским карьером, который все последние годы был главным городским пляжем, государственный флаг СССР.

Это было не Знамя Победы, так как на том наносится надпись, обозначающая, что стяг принадлежит 150-й стрелковой ордена Кутузова Идрицкой дивизии.

Известно, что по правилам международного туризма, красный флаг на пляжах используется для извещения отдыхающих, что купание нежелательно: официально разрешено плавать при белом флаге, безусловно запрещено — при черном.