В России появится закон о ведении учета домашних животных

Путин поручил правительству до 1 декабря 2021 года подготовить законопроект о ведении учета домашних животных и о мониторинге бездомных животных.

В России появится закон о ведении учета домашних животных. Об этом пишет ТАСС.

Владимир Путин поручил правительству до 1 декабря 2021 года подготовить законопроект о ведении учета домашних животных и о мониторинге бездомных животных.

Также кабмин должен разработать поправки, определяющие особенности распоряжения безнадзорными животными со стороны муниципальных образований и организаций.

В законопроекте будут унифицированы нормы для приютов временного и постоянного содержания, их необходимое количество, длительность нахождения животных в них, потребность в кормах и лекарствах.

Законопроект направлен на формирование в обществе ответственного отношения к животным, в том числе с помощью создания механизмов стимулирования добровольной стерилизации, вакцинации, маркирования домашних питомцев, развития благотворительной и волонтерской деятельности граждан.