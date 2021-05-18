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В Канищеве на машину упало дерево
Инцидент произошел у дома №2 корпус 1 по улице Интернациональной. Деревья уже падали весной в этом дворе.

В Канищеве на машину упало дерево. Об этом во вторник, 18 мая, РЗН. инфо сообщила владелец автомобиля.

Инцидент произошел у дома №2 корпус 1 по улице Интернациональной.

«Ежегодно пишем в администрацию, в УБГ письма по вопросу опиловки деревьев и сноса сухих, по поводу того, что ветви на проводах лежат. Придут, несколько веточек спилят — все, галочку поставили. Вот результат», — поделилась рязанка.

Она добавила, что обращалась с проблемой к мэру Елене Сорокиной через интернет-приемную. Женщина беспокоится, что ветки могут упасть на людей. По ее словам, деревья уже падали весной в этом дворе.