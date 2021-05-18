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В доме умершего рязанского пенсионера нашли оружие и боеприпасы
В доме умершего 75-летнего мужчины в селе Кисьва Пронского районе незаконно хранились пять пистолетов разных калибров, причем один из них кустарно был переделан из охолощенного пистолета и малокалиберная винтовка, а также более 1100 патронов разных калибров.

В Рязанской области в доме умершего пенсионера нашли огнестрельное оружие и боеприпасы. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

В доме умершего 75-летнего мужчины в селе Кисьва Пронского районе незаконно хранились пять пистолетов разных калибров, причем один из них кустарно был переделан из охолощенного пистолета и малокалиберная винтовка, а также более 1100 патронов разных калибров.

По предварительной информации, пенсионер любил коллекционировать огнестрельное оружие. При отделке дома мужчина смастерил несколько тайников, в которых хранились пистолеты, винтовка и боеприпасы.

«Причем, зная секретные засовы, достать оружие можно было за пару секунд», — отметили в полиции.

Сотрудники полиции выясняют, откуда оружие оказалось в Пронском районе. Проводится проверка.