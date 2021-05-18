\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 18
25°
Срд, 19
23°
Чтв, 20
18°
ЦБ USD 73.7 -0.15 19/05
ЦБ EUR 89.91 0.25 19/05
Нал. USD 73.45 / 74.60 18:02
Нал. EUR 89.75 / 90.40 18:42
Новости
Публикации
Список пляжей и мест для купания в Рязани и окрестностях
Ко всем официальным пляжам власти обеспечивают курсиров...
6 часов назад
2 082
Школьница особого назначения. После стрельбы в Казани РЗН.инфо устроил...
После случившегося в Казани губернатор Николай Любимов...
Вчера 15:03
4 598
130 граммов опасности. Из-за вредных производств рязанцы ежедневно рис...
Поскольку больше всего жалоб на состояние воздуха идет...
Вчера 12:49
3 003
Рентген для будущей квартиры. Как проверить жилье перед сделкой
Как проверить жилье перед сделкой? Эксперты рекомендуют...
15 мая 13:44
4 703
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В центре Рязани столкнулись автобус и BMW
В результате ДТП пострадало двое пассажиров автобуса ПАЗ — женщина в возрасте 70 лет и ребенок 4-х лет. Проводится проверка.

В центре Рязани столкнулись автобус и BMW. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Во вторник, 18 мая, в 16:30 на пересечении улицы Горького и улицы Мюнстерской, столкнулись автобус ПАЗ и автомобиль BMW.

В результате ДТП пострадало двое пассажиров автобуса ПАЗ — женщина в возрасте 70 лет и ребенок 4-х лет.

Проводится проверка.

Фото Маграрита Давыдова.