В центре Рязани столкнулись автобус и BMW

В результате ДТП пострадало двое пассажиров автобуса ПАЗ — женщина в возрасте 70 лет и ребенок 4-х лет. Проводится проверка.

В центре Рязани столкнулись автобус и BMW. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Во вторник, 18 мая, в 16:30 на пересечении улицы Горького и улицы Мюнстерской, столкнулись автобус ПАЗ и автомобиль BMW.

В результате ДТП пострадало двое пассажиров автобуса ПАЗ — женщина в возрасте 70 лет и ребенок 4-х лет.

Проводится проверка.