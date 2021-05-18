Умерла автор детективов Екатерина Вильмонт
Вильмонт написала несколько десятков романов, суммарные тиражи которых исчисляются миллионами экземпляров. Многие ее произведения экранизировали.
На 76-м году жизни скончалась писательница и переводчица Екатерина Вильмонт. Об этом сообщила
Причины смерти неизвестны.
«Издательство АСТ выражает глубочайшие соболезнования семье и близким Екатерины Николаевны. Эту потерю ничем не возможно будет восполнить», — говорится в сообщении.
Вильмонт написала несколько десятков романов, суммарные тиражи которых исчисляются миллионами экземпляров. Многие ее произведения экранизировали.
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