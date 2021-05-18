Умерла автор детективов Екатерина Вильмонт

Вильмонт написала несколько десятков романов, суммарные тиражи которых исчисляются миллионами экземпляров. Многие ее произведения экранизировали.

На 76-м году жизни скончалась писательница и переводчица Екатерина Вильмонт. Об этом сообщила пресс-служба издательства АСТ.

Причины смерти неизвестны.

«Издательство АСТ выражает глубочайшие соболезнования семье и близким Екатерины Николаевны. Эту потерю ничем не возможно будет восполнить», — говорится в сообщении.

Вильмонт написала несколько десятков романов, суммарные тиражи которых исчисляются миллионами экземпляров. Многие ее произведения экранизировали.