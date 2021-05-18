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Мошенники обманули двух рязанок почти на четверть миллиона
В обоих случаях женщинам звонили «менеджеры службы безопасности банков».

Мошенники обманули двух рязанок почти на четверть миллиона. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В понедельник, 17 мая, две жительницы Рязанской области обратились в полицию с заявлениями о мошеннических действиях.

В обоих случаях женщинам звонили «менеджеры службы безопасности банков». В процессе общения злоумышленники убеждали женщин раскрыть реквизиты банковских карт, после чего выводили с них имевшиеся денежные средства.

Так, с карты 34-летней жительницы Турлатова списали 198 тысяч рублей, а 52-летняя жительница Скопина лишилась 50 тысяч рублей.

Рязанцев попросили быть бдительными и не совершать финансовых операций по инструкциям, полученным по телефону от неизвестных людей.