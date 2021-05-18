Студенты РГАТУ стали призерами первого турнира «Содружество» по военно-прикладным видам спорта

Участники соревновались в рывке 24-килограммовой гири, комплексе силовых упражнений, военизированной эстафете (разборка-сборка АК-74 М, бег в ОЗК, оказание первой доврачебной помощи в полевых условиях, транспортировка раненного с поля боя) и перетягивании каната. В зачет шли как командные результаты, так и показатели личных выступлений спортсменов.

16 мая 2021 года команда Рязанского агротехнологического университета приняла участие в первом турнире на переходящий кубок «Содружество» по военно-прикладным видам спорта среди вузов Рязани, организованном РРОО «ИВПК «Десантное Братство» при поддержке регионального отделения «Гвардия Захара Прилепина» в рамках социально-патриотического проекта «Я — Патриот».

В состязаниях также приняли участие команды Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина , Рязанского политехнического института (филиала Московского политехнического университета) и Академии ФСИН России.

Участники соревновались в рывке 24-килограммовой гири, комплексе силовых упражнений, военизированной эстафете (разборка-сборка АК-74 М, бег в ОЗК, оказание первой доврачебной помощи в полевых условиях, транспортировка раненного с поля боя) и перетягивании каната. В зачет шли как командные результаты, так и показатели личных выступлений спортсменов.

По итогам состязаний команда Рязанского агротехнологического университета заняла второе место, уступив команде Академии ФСИН России, ставшей обладательницей переходящего кубка «Содружество». Команда РГУ имени С.А. Есенина заняла третье место. Все победители получили дипломы, кубки и призы, а участники — сертификаты.