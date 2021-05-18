Студенты РГАТУ стали победителями фестиваля студенческого творчества среди вузов Минсельхоза России

В этом году более 500 студентов из 38 аграрных вузов страны боролись за право быть лучшими из лучших в вокальном, хореографическом и театральном направлениях, в оригинальном жанре, журналистике и студенческом медиа.

Студенты Рязанского государственного агротехнологического университета стали победителями и призерами VIII открытого фестиваля студенческого творчества среди вузов Минсельхоза России «Казань-2021», который прошел с 13 по 16 мая в Казани

В этом году более 500 студентов из 38 аграрных вузов страны боролись за право быть лучшими из лучших в вокальном, хореографическом и театральном направлениях, в оригинальном жанре, журналистике и студенческом медиа.

На фестиваль приехали генеральный директор Ассоциации «Агрообразование» Виктор Бердышев, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан Ришат Хабибов и другие.

Приветствуя участников VIII открытого Фестиваля студенческого творчества, Виктор Бердышев отметил, что мероприятие объединяет своими важными целями многих представителей молодого поколения из разных регионов страны, а также способствует реализации их талантов и возможностей, дружескому общению.

Рязанский агротехнологический университет на фестивале представляли студенты — Дарья Бышова, Анна Попкова, Евгений Шитиков, Данила Тестов, Ангелина Глушкова и начальник управления по социально-воспитательной работе Сергей Никитов.

Конкурсная программа длилась на протяжении трех дней с раннего утра и до позднего вечера. Участники демонстрировали свое мастерство компетентному жюри, в состав которого входили деятели культуры и искусств Республики Татарстан.

В завершении работы Фестиваля состоялась торжественная церемония награждения победителей. По итогам выступления творческая группа Рязанского агротехнологического университета вернулась в родной университет с наградами.

В номинации «Эстрадный вокал (соло)» Дарья Бышова, исполнив композицию «Песня о птицах», стала лауреатом I степени и III степени за исполнение авторской песни «Осень». Также лауреатом I степени в номинации «авторская песня» стал Евгений Шитиков с песней «Пуст». Анна Попкова в номинации «Современные танцы» получила диплома III степени за авторский танец «Пути назад нет».

Фестиваль завершился гала-концертом, в программу которого вошли лучшие номера участников.