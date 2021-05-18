Стартовали всероссийские соревнования по парашютному спорту в точности приземления на Кубок ЦСПК «Рязанский кремль-2021»

Соревнования пройдут с 17 по 23 мая 2021 г. на аэродроме «Протасово», площадке приземления «Житово».

В понедельник, 17 мая, стартовали всероссийские соревнования по парашютному спорту в точности приземления на Кубок ЦСПК «Рязанский кремль-2021». Об этом сообщили в региональном минспорте.

Соревнования пройдут с 17 по 23 мая 2021 г. на аэродроме «Протасово», площадке приземления «Житово». Организаторами соревнований являются командование Воздушно-десантных войск, министерство физической культуры и спорта Рязанской области, управление по физической культуре и массовому спорту администрации города Рязани, государственное автономное учреждение Рязанской области «Центр спортивной подготовки», Рязанская региональная общественная организация «Федерация парашютного спорта».

Приветственное слово участникам соревнований на церемонии открытия произнесли начальник воздушно-десантной подготовки, заместитель командующего ВДВ по ВДП генерал-лейтенант Александр Вязников, главный судья соревнований Владимир Колесник, начальник управления по физической культуре и массовому спорту Рязани Кирилл Сосунов, директор ГАУ РО «Центр спортивной подготовки» Владислав Деев, председатель совета ветеранов Рязанской области Илья Крючков, начальник ЦСПП ВДВ подполковник Дмитрий Ретюнских.

В традиционном Кубке ЦСПК, который проводится в Рязани с 1991 года, принимают участие спортсмены из Московской области, Санкт- Петербурга, Пскова, Тулы, Улан-Удэ, Иваново, Уссурийска, Новогорода, Белгорода.