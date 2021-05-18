Специалисты Рязанского приборного завода победили в конкурсе «Инженер года-2020»

Победителями конкурса по версии «Профессиональные инженеры» стали начальник конструкторского бюро Павел Грачёв, начальник лаборатории Сергей Нефедов, руководитель группы Антон Новичков и ведущий инженер-технолог Ольга Дудина.

Двенадцать работников Государственного Рязанского приборного завода (входит в АО «КРЭТ» Госкорпорации «Ростех») одержали победу в XXI Всероссийском конкурсе «Инженер года-2020». Награды лауреатам вручил генеральный директор АО «ГРПЗ» Борис Виноградов на заводском Дне качества.

Победителями конкурса по версии «Профессиональные инженеры» стали начальник конструкторского бюро Павел Грачёв, начальник лаборатории Сергей Нефедов, руководитель группы Антон Новичков и ведущий инженер-технолог Ольга Дудина. Они награждены дипломами, знаками «Профессиональный инженер России», памятными медалями «Лауреат конкурса» и занесены в Реестр профессиональных инженеров России.

Дипломами победителя первого тура конкурса по версии «Инженерное искусство молодых» отмечены инженер-электроник Алексей Косоротов, инженер-технолог Александр Никулин, инженер-конструктор Михаил Тихомиров и ведущий специалист Евгений Лынов.

В Реестр профессиональных инженеров России также включены инженер и ведущий инженер-технолог Ольга Сухачева и Оксана Пискунова, начальник отдела Александр Конкин и ведущий инженер-конструктор Максим Никишин. Каждый из них получил соответствующий сертификат и знак «Профессиональный инженер России».

Всем награжденным объявлена благодарность и выплачены денежные премии.

Всероссийский конкурс «Инженер года» проводится ежегодно в двух версиях: «Профессиональные инженеры» (для специалистов, имеющих стаж работы на инженерных должностях не менее 5 лет) и «Инженерное искусство молодых» (для специалистов в возрасте до 30 лет включительно). Организаторами выступают Российский и Международный Союзы научных и инженерных общественных объединений, Академия инженерных наук имени А.М. Прохорова, Межрегиональный общественный фонд содействия научно-техническому прогрессу. В состав жюри входят ведущие российские ученые, инженеры, специалисты различных отраслей народного хозяйства.

Цели конкурса — повышение привлекательности труда и профессионализма инженерных работников, выявление элиты инженерного корпуса страны и пропаганда ее достижений, формирование интереса к профессии среди молодежи и привлечение внимания к проблемам инженерного дела в России.

Специалисты АО «ГРПЗ» участвуют в конкурсе «Инженер года» на протяжении многих лет и неизменно получают его награды.