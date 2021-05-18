Рязанцев предупредили о сильной жаре
Во вторник, 18 мая, на территории Рязанской области в период с 13 до 18 часов ожидается сильная жара с температурой воздуха +35 градусов.
Рязанцев предупредили о сильной жаре. Метеопредупреждение
Во вторник, 18 мая, на территории Рязанской области в период с 13 до 18 часов ожидается сильная жара с температурой воздуха +35 градусов.
В МЧС напоминают, что в условиях сильной жары легко загорается трава. Рязанце просят воздержаться от поездок в леса и не позволять детям играть с огнем.