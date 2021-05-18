«Рязаньэнерго» занесли на Доску почета Михайловского района Рязанской области. Глава администрации Михайловского муниципального района Евгений Сидоров выразил благодарность энергетикам за значительный вклад в социально-экономическое и культурное развитие, добросовестный труд и высокие показатели профессиональной деятельности в 2020 году.
В Михайловском районе высоко оценили работу специалистов местного района электрических сетей (РЭС) филиала «Рязаньэнерго» и занесли электросетевую компанию их на Доску почета муниципального образования.
Благодаря слаженной работе и добросовестному труду сотрудники «Рязаньэнерго» добились значительных показателей в своей текущей деятельности, уделяя при этом большое внимание социальной сфере. Так, в рамках традиционных субботников персонал Михайловского РЭС принял участие в приведение в надлежащий вид набережной реки Прони. Ко Дню Победы работники РЭС привели в порядок городской Мемориал Неизвестному солдату, посвященный павшим героям Великой Отечественной войны.
«Несмотря на то, что прошедший год стал непростым из-за пандемии коронавируса, сотрудники Михайловского РЭС нашли возможность для оказания помощи своему региону. Энергетики оперативно устраняли аварийные ситуации, качественно оказывали услуги населению и активно участвовали в социально-культурной жизни Михайловского района. Усердие в работе и отзывчивость энергетиков компании на высоком счету у жителей района», — отмечает Евгений Сидоров, глава администрации муниципального образования.