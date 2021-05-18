«Рязаньэнерго» занесли на Доску почета Михайловского района Рязанской области

В Михайловском районе высоко оценили работу специалистов местного района электрических сетей (РЭС) филиала «Рязаньэнерго» и занесли электросетевую компанию их на Доску почета муниципального образования.

«Рязаньэнерго» занесли на Доску почета Михайловского района Рязанской области. Глава администрации Михайловского муниципального района Евгений Сидоров выразил благодарность энергетикам за значительный вклад в социально-экономическое и культурное развитие, добросовестный труд и высокие показатели профессиональной деятельности в 2020 году.

В Михайловском районе высоко оценили работу специалистов местного района электрических сетей (РЭС) филиала «Рязаньэнерго» и занесли электросетевую компанию их на Доску почета муниципального образования.

Благодаря слаженной работе и добросовестному труду сотрудники «Рязаньэнерго» добились значительных показателей в своей текущей деятельности, уделяя при этом большое внимание социальной сфере. Так, в рамках традиционных субботников персонал Михайловского РЭС принял участие в приведение в надлежащий вид набережной реки Прони. Ко Дню Победы работники РЭС привели в порядок городской Мемориал Неизвестному солдату, посвященный павшим героям Великой Отечественной войны.

«Несмотря на то, что прошедший год стал непростым из-за пандемии коронавируса, сотрудники Михайловского РЭС нашли возможность для оказания помощи своему региону. Энергетики оперативно устраняли аварийные ситуации, качественно оказывали услуги населению и активно участвовали в социально-культурной жизни Михайловского района. Усердие в работе и отзывчивость энергетиков компании на высоком счету у жителей района», — отмечает Евгений Сидоров, глава администрации муниципального образования.