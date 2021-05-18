\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 18
25°
Срд, 19
23°
Чтв, 20
18°
ЦБ USD 73.7 -0.15 19/05
ЦБ EUR 89.91 0.25 19/05
Нал. USD 73.45 / 74.60 18:02
Нал. EUR 89.75 / 90.40 18:42
Новости
Публикации
Список пляжей и мест для купания в Рязани и окрестностях
Ко всем официальным пляжам власти обеспечивают курсиров...
6 часов назад
2 082
Школьница особого назначения. После стрельбы в Казани РЗН.инфо устроил...
После случившегося в Казани губернатор Николай Любимов...
Вчера 15:03
4 598
130 граммов опасности. Из-за вредных производств рязанцы ежедневно рис...
Поскольку больше всего жалоб на состояние воздуха идет...
Вчера 12:49
3 003
Рентген для будущей квартиры. Как проверить жилье перед сделкой
Как проверить жилье перед сделкой? Эксперты рекомендуют...
15 мая 13:44
4 703
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
«Рязаньэнерго» занесли на Доску почета Михайловского района Рязанской области
В Михайловском районе высоко оценили работу специалистов местного района электрических сетей (РЭС) филиала «Рязаньэнерго» и занесли электросетевую компанию их на Доску почета муниципального образования.

«Рязаньэнерго» занесли на Доску почета Михайловского района Рязанской области. Глава администрации Михайловского муниципального района Евгений Сидоров выразил благодарность энергетикам за значительный вклад в социально-экономическое и культурное развитие, добросовестный труд и высокие показатели профессиональной деятельности в 2020 году.

В Михайловском районе высоко оценили работу специалистов местного района электрических сетей (РЭС) филиала «Рязаньэнерго» и занесли электросетевую компанию их на Доску почета муниципального образования.

Благодаря слаженной работе и добросовестному труду сотрудники «Рязаньэнерго» добились значительных показателей в своей текущей деятельности, уделяя при этом большое внимание социальной сфере. Так, в рамках традиционных субботников персонал Михайловского РЭС принял участие в приведение в надлежащий вид набережной реки Прони. Ко Дню Победы работники РЭС привели в порядок городской Мемориал Неизвестному солдату, посвященный павшим героям Великой Отечественной войны.

«Несмотря на то, что прошедший год стал непростым из-за пандемии коронавируса, сотрудники Михайловского РЭС нашли возможность для оказания помощи своему региону. Энергетики оперативно устраняли аварийные ситуации, качественно оказывали услуги населению и активно участвовали в социально-культурной жизни Михайловского района. Усердие в работе и отзывчивость энергетиков компании на высоком счету у жителей района», — отмечает Евгений Сидоров, глава администрации муниципального образования.