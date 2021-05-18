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Рязанке, пытавшейся сжечь дочь с любовником, вынесли приговор
Случай произошел 17 августа 2020 года. Пьяная женщина закрыла дверь бани, в которой была ее дочь со знакомым. Пенсионерка облила дверь легковоспламеняющейся жидкостью и подожгла, после чего с вилами подошла к окну, чтобы пара не смогла выбраться из помещения.

Суд рассмотрел уголовное дело в отношении жительницы Шацкого района 1958 года рождения, которая пыталась сжечь дочь и ее любовника. Об этом сообщил сайт райсуда.

Случай произошел 17 августа 2020 года. Пьяная женщина закрыла дверь бани, в которой была ее дочь со знакомым. Пенсионерка облила дверь легковоспламеняющейся жидкостью и подожгла, после чего с вилами подошла к окну, чтобы пара не смогла выбраться из помещения.

Потерпевшим помог друг семьи.

Женщину признали виновной по части 3 статьи 30, пунктам «а», «д», «е» части 2 статьи 105 УК РФ. Ей назначили пять лет лишения свободы в колонии общего режима, а также ограничение свободы на один год с установлением ограничений.

Уголовное дело о поджоге прекращено.

Приговор не вступил в законную силу.