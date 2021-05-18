В ДТП под Рязанью погибла преподаватель саратовского вуза

ДТП произошло в Спасском районе на 233-м километре М5 «Урал». 38-летний рязанец на грузовике столкнулся с Lada Granta, которая двигалась в попутном направлении.

В ДТП, произошедшем на трассе М5 под Рязанью в воскресенье, 16 мая, погибла преподаватель Саратовской государственной юридической академии Елена Лебедева. Об этом сообщил портал « СарИнформ ».

ДТП произошло в Спасском районе на 233-м километре М5 «Урал». 38-летний рязанец на грузовике столкнулся с Lada Granta, которая двигалась в попутном направлении.

Женщина скончалась на месте аварии.