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Во вторник простятся с рязанским прокурором Светланой Евликовой
Прощание пройдет в 11:30 в траурном зале бюро судебно-медицинской экспертизы (Восточный промузел Рязани). Евликову похоронят в одном из районов области.

Во вторник, 18 мая, пройдет церемония прощания с прокурором отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Рязанской области, младшим советником юстиции Светланой Евликовой. Об этом сообщила «Новая газета».

Прощание пройдет в 11:30 в траурном зале бюро судебно-медицинской экспертизы (Восточный промузел Рязани).

Евликову похоронят в одном из районов области.

Напомним, прокурор покончила с собой. По факту гибели возбудили уголовное дело по части 1 статьи 110 УК РФ («Доведение до самоубийства»).