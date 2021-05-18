Под Рязанью «ГАЗель» врезалась в «четырнадцатую»

54-летний житель Владимирской области на «ГАЗели» врезался в «ВАЗ 2114», который стоял на светофоре. За рулем последнего была 33-летняя жительница Рыбного.

В Рязанском районе столкнулись «ГАЗель» и «четырнадцатая». Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

В понедельник, 17 мая, около 16:35, в Рязанском районе на 178-м километре автодороги М5 «Урал» 54-летний житель Владимирской области на «ГАЗели» врезался в «ВАЗ 2114», который стоял на светофоре. За рулем последнего была 33-летняя жительница Рыбного.

Пострадали водитель и 49-летний пассажир «четырнадцатой». Пострадавшим оказали медпомощь.