«Почта России» объявила конкурс в поддержку национальной футбольной сборной на Евро-2021
Авторы лучших посланий получат призы: мячи и футболки с автографами сборной. Победителей определит жюри, в состав которого войдут лучшие футболисты и легенды российской команды.
В преддверии чемпионата Европы по футболу Евро-2021 cборная России и официальный партнер команды «Почта России» объявили конкурс «Письмо сборной».
«Это возможность для болельщиков передать слова поддержки игрокам или рассказать интересную историю из своей жизни, связанную с футболом», — рассказали представители «Почты России».
Авторы лучших посланий получат призы: мячи и футболки с автографами сборной. Победителей определит жюри, в состав которого войдут лучшие футболисты и легенды российской команды.
Отправить письмо можно тремя способами:
- в бумажном виде — письмом до востребования по адресу 115172, Москва, улица Народная, дом №9, в строке получателя необходимо указать «Конкурс Почта сборной»
- в электронном виде на адрес
pochtasbornoy@rfs.ru
- через форму на сайте
pochta.rfs.ru
Конкурс проходит до 9 июня 2021 г. Жюри будет выбирать трех победителей каждую неделю по четвергам по 10 июня включительно.
Подробности о конкурсе можно узнать на сайте