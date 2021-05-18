«Почта России» объявила конкурс в поддержку национальной футбольной сборной на Евро-2021

Авторы лучших посланий получат призы: мячи и футболки с автографами сборной. Победителей определит жюри, в состав которого войдут лучшие футболисты и легенды российской команды.

В преддверии чемпионата Европы по футболу Евро-2021 cборная России и официальный партнер команды «Почта России» объявили конкурс «Письмо сборной».

«Это возможность для болельщиков передать слова поддержки игрокам или рассказать интересную историю из своей жизни, связанную с футболом», — рассказали представители «Почты России».

Авторы лучших посланий получат призы: мячи и футболки с автографами сборной. Победителей определит жюри, в состав которого войдут лучшие футболисты и легенды российской команды.

Отправить письмо можно тремя способами:

в бумажном виде — письмом до востребования по адресу 115172, Москва, улица Народная, дом №9, в строке получателя необходимо указать «Конкурс Почта сборной»

в электронном виде на адрес pochtasbornoy@rfs.ru

через форму на сайте pochta.rfs.ru

Конкурс проходит до 9 июня 2021 г. Жюри будет выбирать трех победителей каждую неделю по четвергам по 10 июня включительно.