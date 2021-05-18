\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 18
25°
Срд, 19
23°
Чтв, 20
18°
ЦБ USD 73.7 -0.15 19/05
ЦБ EUR 89.91 0.25 19/05
Нал. USD 73.45 / 74.60 18:02
Нал. EUR 89.75 / 90.40 18:42
Новости
Публикации
Список пляжей и мест для купания в Рязани и окрестностях
Ко всем официальным пляжам власти обеспечивают курсиров...
6 часов назад
2 082
Школьница особого назначения. После стрельбы в Казани РЗН.инфо устроил...
После случившегося в Казани губернатор Николай Любимов...
Вчера 15:03
4 598
130 граммов опасности. Из-за вредных производств рязанцы ежедневно рис...
Поскольку больше всего жалоб на состояние воздуха идет...
Вчера 12:49
3 003
Рентген для будущей квартиры. Как проверить жилье перед сделкой
Как проверить жилье перед сделкой? Эксперты рекомендуют...
15 мая 13:44
4 703
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
«Почта России» объявила конкурс в поддержку национальной футбольной сборной на Евро-2021
Авторы лучших посланий получат призы: мячи и футболки с автографами сборной. Победителей определит жюри, в состав которого войдут лучшие футболисты и легенды российской команды.

В преддверии чемпионата Европы по футболу Евро-2021 cборная России и официальный партнер команды «Почта России» объявили конкурс «Письмо сборной».

«Это возможность для болельщиков передать слова поддержки игрокам или рассказать интересную историю из своей жизни, связанную с футболом», — рассказали представители «Почты России».

Авторы лучших посланий получат призы: мячи и футболки с автографами сборной. Победителей определит жюри, в состав которого войдут лучшие футболисты и легенды российской команды.

Отправить письмо можно тремя способами:

  • в бумажном виде — письмом до востребования по адресу 115172, Москва, улица Народная, дом №9, в строке получателя необходимо указать «Конкурс Почта сборной»
  • в электронном виде на адрес pochtasbornoy@rfs.ru
  • через форму на сайте pochta.rfs.ru

Конкурс проходит до 9 июня 2021 г. Жюри будет выбирать трех победителей каждую неделю по четвергам по 10 июня включительно.

Подробности о конкурсе можно узнать на сайте pochta.rfs.ru.