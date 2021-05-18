«Магнит» договорился о покупке «Дикси»

Под управлением «Дикси» находится 2 651 магазин, цена сделки основывается на оценке стоимости бизнеса в 92,4 миллиарда рублей.

Российский ритейлер «Магнит» договорился о покупке розничной сети «Дикси». Об этом говорится в сообщении «Магнита», передает РИА Новости .

Под управлением «Дикси» находится 2 651 магазин, цена сделки основывается на оценке стоимости бизнеса в 92,4 миллиарда рублей.

В сообщении «Магнита» отмечается, что компания «может приобрести розничную сеть „Дикси“».

Закрытие сделки зависит от согласования с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) РФ, другими условиями, согласованными сторонами.

Датой закрытия сделки назвали 31 августа 2021 года. Срок могут продлить до 30 сентября 2021 года при определенных обстоятельствах .