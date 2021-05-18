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Любимов заявил, что Рязанская область должна по максимуму войти в федеральные программы
Губернатор Николай Любимов заявил, что Рязанская область должна войти в максимальное количество федеральных программ. Об этом он сообщил на заседании правительства области 18 мая. Глава региона отметил, что в регионе началась подготовка трехлетнего бюджета.

Губернатор Николай Любимов заявил, что Рязанская область должна войти в максимальное количество федеральных программ. Об этом он сообщил на заседании правительства области 18 мая. Глава региона отметил, что в регионе началась подготовка трехлетнего бюджета.

«Я уже давал поручение подготовить наши предложения от региона и соответствующие обоснования. Хочу подчеркнуть, что в ближайшие десять дней они должны быть сведены и мне представлены, — сказал Николай Любимов. — Прошу руководителей министерств и ведомств, глав муниципальных образований определить объекты строительства и ремонта, в которых нуждается область, подготовить необходимые документы и желательно проектно-сметную документацию. Делать это надо срочно, не дожидаясь августа. Иначе может оказаться поздно».

Губернатор подчеркнул, что в конце мая проекты представят депутату Государственной думы России от Рязанской области Андрею Макарову.

«Рязанская область должна войти в максимальное количество федеральных программ», — сказал Николай Любимов.