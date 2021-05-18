Любимов поручил проверить детские площадки

Он отметил, что подобные случаи не должны повторяться. Губернатор поручил проверить детские площадки, привести их в порядок и отремонтировать.

После ЧП в Спас-Клепиках, где на ребенка упали качели, губернатор Николай Любимов поручил проверить безопасность детских площадок. Об этом сообщили в региональном оперштабе.

«На десятилетнего мальчика упали качели, ребенок получил серьезные травмы, — сказал Николай Любимов. — Это вопиющий случай. Уверен, что прокуратура и следственное управление СКР, которые сейчас проводят проверку по данному факту, разберутся в причинах произошедшего».

Он отметил, что подобные случаи не должны повторяться. Губернатор поручил проверить детские площадки, привести их в порядок и отремонтировать.