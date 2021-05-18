Госдума приняла поправки о мерах поддержки семей с детьми

Госдума на пленарном заседании во втором чтении приняла поправки, направленные на реализацию предложений президента, озвученных в послании Федеральному собранию.

Госдума приняла поправки о мерах поддержки семей с детьми. Об этом пишет РИА Новости.

Во вторник, 18 мая, Госдума на пленарном заседании во втором чтении приняла поправки, направленные на реализацию предложений президента, озвученных в послании Федеральному собранию.

Поправки устанавливают: