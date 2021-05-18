Госдума приняла поправки о мерах поддержки семей с детьми
Госдума на пленарном заседании во втором чтении приняла поправки, направленные на реализацию предложений президента, озвученных в послании Федеральному собранию.
Госдума приняла поправки о мерах поддержки семей с детьми. Об этом
Во вторник, 18 мая, Госдума на пленарном заседании во втором чтении приняла поправки, направленные на реализацию предложений президента, озвученных в послании Федеральному собранию.
Поправки устанавливают:
- оплату 100% больничного листа по уходу за ребенком в возрасте до восьми лет с 1 сентября 2021 года;
- ежемесячные выплаты в размере половины детского прожиточного минимума в регионе неполным семьям, в которых есть дети от восьми до 17 лет с 1 июля 2021 года;
- ежемесячное пособие женщинам в размере 50% величины прожиточного минимума, вставшим на учет в медорганизациях в связи с беременностью до 12 недель с 1 июля 2021 года.