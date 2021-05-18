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Госдума приняла поправки о мерах поддержки семей с детьми
Госдума на пленарном заседании во втором чтении приняла поправки, направленные на реализацию предложений президента, озвученных в послании Федеральному собранию.

Госдума приняла поправки о мерах поддержки семей с детьми. Об этом пишет РИА Новости.

Во вторник, 18 мая, Госдума на пленарном заседании во втором чтении приняла поправки, направленные на реализацию предложений президента, озвученных в послании Федеральному собранию.

Поправки устанавливают:

  • оплату 100% больничного листа по уходу за ребенком в возрасте до восьми лет с 1 сентября 2021 года;
  • ежемесячные выплаты в размере половины детского прожиточного минимума в регионе неполным семьям, в которых есть дети от восьми до 17 лет с 1 июля 2021 года;
  • ежемесячное пособие женщинам в размере 50% величины прожиточного минимума, вставшим на учет в медорганизациях в связи с беременностью до 12 недель с 1 июля 2021 года.