Скончалась преподаватель РГУ имени Есенина

Бирючинская умерла 17 мая. В вузе отметили, что смерть была скоропостижной.

Скончалась преподаватель РГУ имени Есенина Татьяна Бирючинская. Об этом сообщили в вузе.

Бирючинская умерла 17 мая. В вузе отметили, что смерть была скоропостижной.

После окончания естественно-географического факультета РГПИ имени С.А. Есенина в 1991 году Татьяна Бирючинская работала учителем химии и биологии, с 1992 года вернулась в родной вуз, где начала работу на кафедре зоологии, с 2016 года — на кафедре педагогики и менеджмента в образовании.

С преподавателем простятся в Казанском женском монастыре (улица Фурманова, 56) после службы около 10:00.