В России утвердили проект об антитеррористической защите школ
Мишустин отметил, что требования должны будут соблюдаться «в полном объеме» во всех школах страны.
В России утвердили проект об антитеррористической защите школ, также правительство разработает единые требования по безопасности во всех школах страны. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, передает
Мишустин отметил, что требования должны будут соблюдаться «в полном объеме» во всех школах страны.
Меры решили принять после стрельбы в гимназии №175 в Казани. По данным властей Татарстана, погибли семь детей и две учительницы,