В России утвердили проект об антитеррористической защите школ

Мишустин отметил, что требования должны будут соблюдаться «в полном объеме» во всех школах страны.

В России утвердили проект об антитеррористической защите школ, также правительство разработает единые требования по безопасности во всех школах страны. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, передает РИА Новости .

Мишустин отметил, что требования должны будут соблюдаться «в полном объеме» во всех школах страны.

Меры решили принять после стрельбы в гимназии №175 в Казани. По данным властей Татарстана, погибли семь детей и две учительницы,