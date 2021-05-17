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В мэрии рассказали, на каких рязанских улицах отключат горячую воду до конца мая
Воду отключат в нескольких районах. В мэрии также предоставили полный график отключений воды.

Рязанцев ждет массовое отключение горячей воды. График опубликовали в мэрии.

С 18 по 29 мая воду отключат по адресам:

  • улица Ломоносова, дома №№44, 44а, 9 корпус 1, 23;
  • улица Фрунзе, дом №2;
  • улица Халтурина, дома №№10 (детсад №34), 7 (детсад №77), 1б, 9;
  • улица Телевизионная, дома №№5а (детсад №69), 21;
  • улица Л. Чайкиной, дом №2а (детсад №78);
  • улица Горького, дома №№20 (детсад №111), 14, 15, 15 корпус 1, 15 корпус 2;
  • улица Есенина, дома №№41, 43, 45, 45 корпус 1, 47/24, 71;
  • улица Колхозная, дома №№12, 14, 14 корпус 1, 16;
  • улица З. Космодемьянской, дом №33;
  • улица Куйбышевское шоссе, дома №№1, 14/1;
  • улица Пугачева, дома №№14, 15;
  • улица Рытикова, дом №18/32;
  • улица Трудовая, дома №1 корпус 1, 5/8, 7;
  • улица Южный переулок, дом №10.

С 18 по 31 мая по адресам:

  • улица 3-й Михайловский проезд, дома №№2, 4;
  • улица Заводской проезд, дом №6а;
  • улица Михайловское шоссе, дома №№80 корпус 1, 80 корпус 2, 80 корпус 3, 82 корпус 1, 90а.

С 19 мая по 1 июня по адресам:

  • Промбаза №1.

Полный график отключений можно посмотреть здесь.