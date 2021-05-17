Видео: в центре Рязани поселилась утка с выводком

Горожане фотографировали уток, многие пытались им помочь. Специалисты уточнили, что утка гнездится на суше, а затем ведет выводок к водоему. Они добавили, что птиц не нужно ловить и перевозить, а сопроводить на пути к воде можно.

В понедельник, 17 мая, на улице Праволыбедской Рязани заметили утят с выводком. Птицы поселились у крыльца одного из городских зданий, сообщил ТКР .

Горожане фотографировали уток, многие пытались им помочь. Специалисты уточнили, что утка гнездится на суше, а затем ведет выводок к водоему. Они добавили, что птиц не нужно ловить и перевозить, а сопроводить на пути к воде можно.

Предположительно, утки отправились к Лыбеди в районе кремля.