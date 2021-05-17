В Рязани прошел день здоровья и спорта «В будущее — с ГТО!»

В субботу, 15 мая, на стадионе ЦСК прошел областной день здоровья и спорта «В будущее — с ГТО!». В нем приняли участие команды спортивных обществ, учреждений и организаций, школ и университетов.

В субботу, 15 мая, на стадионе Центрального спортивного комплекса состоялся областной день здоровья и спорта под девизом «В будущее — с ГТО!». В нем приняли участие школьники и студенты, команды спортивных обществ, учреждений и организаций. Парад открытия возглавил ветеран спорта, судья всероссийской категории, председатель совета ветеранов физической культуры и спорта Рязанской области Илья Крючков.

С приветственными словами к участникам праздника обратились зампред правительства Рязанской области Роман Петряев, исполняющий обязанности министра физической культуры и спорта Юрий Колдин, ректор РязГМУ, посол ГТО в Рязанской области Роман Калинин и директор Рязанского филиала (института) Московского политехнического университета, депутат облдумы Игорь Мурог.

В рамках мероприятия состоялось вручение работникам отрасли физической культуры и спорта знаков губернатора Рязанской области «125 лет со дня рождения Сергея Есенина», ведомственных наград министерства физической культуры и спорта, удостоверений о присвоении спортивных званий и знаков отличия комплекса ГТО. В программу проведения дня здоровья вошли соревнования по мини-футболу, армспорту, пауэрлифтингу, состязания по настольному теннису, шашкам, дартсу, бочче. Состязания прошли в том числе и для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Были проведены спортивные конкурсы: жонглирование мячом; веселые старты, бросок мяча в баскетбольное кольцо, упражнения со скакалкой, мастер-классы по северной ходьбе, по воркауту, брейкингу, зимнему плаванию, спортивному метанию ножа.

Также в рамках празднования работали площадки центра общественного здоровья, медицинской профилактики и информационных технологий и велошеринга LUCKY BIKE. В рамках праздника рязанцы смогли выполнить нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

В завершении праздника победителям и призерам в состязаниях были вручены памятные подарки. В этот день мероприятия приуроченные дню здоровья и спорта прошли также в муниципальных образованиях и спортивных школах региона.