В России ужесточат контроль за оборотом оружия после трагедии в Казани. Об этом
Партия «Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект, который ужесточает контроль за оборотом оружия и правила медосвидетельствования для оформления разрешения на его владение.
Авторы предлагают дополнить основные понятия закона новым пунктом «медицинские противопоказания к владению оружием» — заболевания, препятствующие гражданину пользоваться или владеть оружием. Этот перечень будет устанавливать правительство России.
Медкомиссию смогут проводить только государственные или муниципальные медицинские организации. Исследование должно включать также химико-токсикологические анализы.
Заключение предлагают оформлять в электронном виде и размещать в единой государственной информационной системе, к которой будет иметь доступ Росгвардия.