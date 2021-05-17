В России ужесточат контроль за оборотом оружия после трагедии в Казани

Партия «Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект, который ужесточает контроль за оборотом оружия и правила медосвидетельствования для оформления разрешения на его владение.

В России ужесточат контроль за оборотом оружия после трагедии в Казани. Об этом пишет РИА Новости.

Партия «Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект, который ужесточает контроль за оборотом оружия и правила медосвидетельствования для оформления разрешения на его владение.

Авторы предлагают дополнить основные понятия закона новым пунктом «медицинские противопоказания к владению оружием» — заболевания, препятствующие гражданину пользоваться или владеть оружием. Этот перечень будет устанавливать правительство России.

Медкомиссию смогут проводить только государственные или муниципальные медицинские организации. Исследование должно включать также химико-токсикологические анализы.

Заключение предлагают оформлять в электронном виде и размещать в единой государственной информационной системе, к которой будет иметь доступ Росгвардия.