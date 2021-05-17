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В России появится сервис снятия денег с чужой карты
Сервис протестируют в банке «Открытие», СКБ-банке, УБРиР и ВТБ.

В России появиится сервис снятия денег с чужой карты. Об этом пишут «Известия».

С 2022 года четыре банка запустят сервис снятия денег по QR-коду. Функция позволит снимать наличные бесконтактно и с чужой карты. Код для снятия надо будет сгенерировать в мобильном приложении и отправить получателю в любом мессенджере. Таким образом снять деньги сможет любой человек, даже если он не является клиентом банка.

Сервис протестируют в банке «Открытие», СКБ-банке, УБРиР и ВТБ.

По мнению директора департамента технологического развития СКБ-банка Александра Ельцева, система расширит возможности получения денег теми, у кого нет банковских карт. Наряду с этим появятся дополнительные риски, например, вероятность перехвата QR-кода мошенниками.