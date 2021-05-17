В России изменится режим работы детских лагерей

Антитеррористические требования были введены после стрельбы в казанской школе.

В России изменится режим работы детских лагерей. Об этом пишет ТАСС.

Правительство России утвердило антитеррористические требования для детских лагерей, согласно которым все организации будут разделены на четыре категории. Каждой категории соответствует свой комплекс мер. Обязательным для всех является наличие пропускного режима, тревожной кнопки, схемы эвакуации и плана действий при ЧС.

Организации третьей категории дополнительно будут оснащены системой видеонаблюдения, второй — контрольно-пропускными пунктами, а за безопасность детских лагерей, которые войдут в первую категорию, будут отвечать сотрудники частных охранных предприятий.

Также во всех лагерях должна быть установлена система вызова экстренных служб.

Антитеррористические требования были введены после стрельбы в казанской школе.

Напомним, во вторник, 11 мая, в казанской школе № 175 произошла трагедия. 19-летний Ильназ Галявиев открыл стрельбу в здании школы. Погибли девять человек, в том числе семь школьников.