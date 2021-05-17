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В понедельник в школе и детских садах в Песочне отключили холодную воду
Причина отключения — аварийно-восстановительные работы.

В понедельник, 17 мая, в школе и детских садах в Песочне отключили холодную воду. Об этом сообщили на сайте мэрии.

С 09:30 до 17:00 холодной воды не будет по следующим адресам:

— улица Зубковой, дома №№ 1, 2, 3, 3 корпус 1, 6-а, 6-б;

— улица Тимуровцев, дома №№ 11, 12/1, 12-а;

— улица Верхняя, дома №№ с 6 по 72 (четная и нечетная сторона частный сектор), 50;

— улица Тимакова, дома №№ 3, 5, 7 (школа №67);

— улица Касимовское шоссе, дома №№ 46, 48, 48 корпус 4, 48-а (детский сад №138), 50-а (детский сад №147).

Причина отключения — аварийно-восстановительные работы.