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В понедельник четыре района Рязанской области останутся без света
Причина отключения — плановые работы на электрооборудовании.

В понедельник четыре района Рязанской области останутся без света. Об этом сообщает Рязаньэнерго.

В понедельник, 17 мая, в Рязанской области электроэнергию отключат по следующим адресам:

Рязанский район

— Федякино, Белые росы — с 09:00 до 15:00;

— Дубровичи, улица Полевая, дом №3, улица Пушкина, дом №20-а, улица Усюкина дома №№ 1, 2, 3, 4, 6, 9, 9-а, 10, 13, 15, 17, 16, улица Школьная дома №№ 1-в, 2, 26, 27 — с 09:00 до 16:00;

Рыбновский район

— Войнюково, улица Первая, дом №18 — с 09:00 до 16:00;

Касимовский район

— Дмитриево — с 10:00 до 17:00;

Кораблинский район

— Хмелевое, Воротцы, Пустотино, Малые Выселки, ООО «Быковская Степь» — с 09:00 до 17:00;

— Ключ, микрорайон Молодежный — с 12:00 до 17:00.

Причина отключения — плановые работы на электрооборудовании.