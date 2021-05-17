В понедельник четыре района Рязанской области останутся без света. Об этом
В понедельник, 17 мая, в Рязанской области электроэнергию отключат по следующим адресам:
Рязанский район
— Федякино, Белые росы — с 09:00 до 15:00;
— Дубровичи, улица Полевая, дом №3, улица Пушкина, дом №20-а, улица Усюкина дома №№ 1, 2, 3, 4, 6, 9, 9-а, 10, 13, 15, 17, 16, улица Школьная дома №№ 1-в, 2, 26, 27 — с 09:00 до 16:00;
Рыбновский район
— Войнюково, улица Первая, дом №18 — с 09:00 до 16:00;
Касимовский район
— Дмитриево — с 10:00 до 17:00;
Кораблинский район
— Хмелевое, Воротцы, Пустотино, Малые Выселки, ООО «Быковская Степь» — с 09:00 до 17:00;
— Ключ, микрорайон Молодежный — с 12:00 до 17:00.
Причина отключения — плановые работы на электрооборудовании.