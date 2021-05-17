В ПАО «РЭСК» рассказали об электронных сервисах компании

В рязанской энергосбытовой компании рассказали клиентам об электронных сервисах «Личный кабинет» и «Электронный счет».

ПАО «Рязанская энергетическая сбытовая компания» (входит в Группу РусГидро) рекомендует своим клиентам воспользоваться электронным сервисом компании — «Личный кабинет». Сервис «Личный кабинет» реализован на современной интернет-платформе и обеспечивает безопасное использование функционала. Уже многие жители региона оценили удобство его использования.

Сервис позволяет оперативно:

— произвести оплату за электроэнергию без комиссии;

— передать показания приборов учета в любое удобное время;

— следить за статистикой электропотребления.

Также РЭСК рекомендует своим клиентам перейти на получение квитанций в электронном виде, которые имеют такую же юридическую силу, как и бумажные. Платежный документ будет приходить на электронную почту, для его получения достаточно подключения к интернету.